CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG / Nella finestra invernale di mercato, come raccontato da Calciomercato.it, il Paris Saint Germain non è riuscito a strappare Allan al Napoli, nonostante l'interesse dichiarato dal brasiliano che aveva aperto le porte ad un trasferimento in Francia.

Aurelio è riuscito però a resistere alle avances del club parigino ma in vista dell'estate la situazione potrebbe nuovamente ripresentarsi.

Secondo infatti quanto riportato da 'Il Mattino', la dirigenza del club francese non ha mollato il centrocampista di Ancelotti: a giugno il club francese tornerà all'assalto per Allan al quale è stato già avanzata un'offerta che si attesta sugli 8 milioni di euro a stagione.

