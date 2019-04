CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO / Jadon Sancho, talento del Borussia Dortmund è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati delle prossime finestre estive di mercato.

Sull'exè forte anche l'interesse della, ma la concorrenza è tanta e soprattutto agguerrita. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il club tedesco però sembra avere le idee chiare e non vuole privarsi della stella inglese. Come confermato dalle parole dell'amministratore delegato del Borussia Dormtund, Hans-Joachim Watzke, ai microfoni di 'Eurosport Germany': "Vi posso garantire che non lo venderemo, questa è la realtà delle cose. Noi abbiamo già incontrato il suo entourage e siamo arrivati alla conclusione che anche nella prossima stagione Sancho giocherà ancora per il Borussia Dortmund",

