CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI ZANIOLO / Le parole rilasciate nel post partita della gara contro la, hanno creato un po' di scompiglio nell'ambiente della Roma in merito al futuro di Nicolò Zaniolo: la dirigenza giallorossa cercherà di blindare al più presto il centrocampista classe 1999 che però è finito nel mirino dei più importanti top club europei dopo la sua esplosione nella capitale.

Secondo quanto riportato da 'Radio KissKiss Napoli', anche la squadra di Carlo Ancelotti avrebbe messo gli occhi su Zaniolo: De Laurentiis conosce la difficoltà della trattativa visto che la Roma al momento considera il suo gioiello incedibile ma i partenopei rimangono alla finestra e cercheranno di muoversi nei prossimi giorni per saperne di più. Zaniolo è considerato il profilo ideale perché ha tutte le carte in regola per imporsi a Napoli visto che è giovane, italiano e ha una forte personalità. Il costo dell'operazione, sopra i 50 milioni di euro, al momento è un ostacolo duro da superare.

