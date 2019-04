p>SAMPDORIA ROMA GIAMPAOLO / Domani sera ladi Marcoospiterà ladi Claudionell'anticipo serale della 31esima giornata di Serie A Tim: una sfida importante per le due squadre, a caccia di punti importanti per l'Europa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il tecnico blucerchiato ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: ''Ho visto l'ultima gara della Roma pareggiata con la Fiorentina e i giallorossi hanno disputato una gara ordinata. Momento negativo? Della Roma non mi fido perché ci sono giocatori di qualità che spostano gli equilibri di una partita. E' una gara importante da giocare con entusiasmo perché siamo a tre punti dalla Roma. Questo deve essere motivo di orgoglio".

