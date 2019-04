NAPOLI INFORTUNIO ALBIOL / Il Napoli di Ancelotti ha dovuto fare a meno, in una fase cruciale della stagione, di una delle sue pedine più importanti: Raul Albiol. Il centrale spagnolo non scende in campo dallo scorso 26 gennaio (pareggio a reti bianche col Milan) e il 12 febbraio si è sottoposto a un intervento di pulizia del tendine rotuleo del ginocchio sinistro.

I circa due mesi che l'ex madridista doveva passare lontano dai campi di gioco sono ormai giunti agli sgoccioli: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il recupero del difensore procede a passi spediti, ma le speranze di vederlo protagonista con l'Arsenal sono ridotte al lumicino. In queste settimane Albiol sta seguendo il suo programma di lavoro personalizzato tra Valencia e Barcellona, e il suo rientro a Napoli sarà stabilito nei prossimi giorni.

La data non è stata ancora fissata, ma lo spagnolo dovrebbe tornare in Italia intorno al 15 aprile: davvero complesso rigettarlo subito nella mischia in una sfida infuocata come sarà quella di ritorno con i Gunners, in programma giovedì 18. Il centrale, pero, sarebbe ovviamente a disposizione per un'eventuale semifinale, che rappresenterebbe per lui un altro ritorno a casa: gli stadi di Valencia e Villarreal sono a pochi passi dalla sua Villamarxant...

