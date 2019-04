p>CALCIOMERCATO BENEVENTO SERIE B/ Intervistato ai microfoni di SerieBNews.com , Ivan, giornalista di 'Ottopagine.it' vicino al Benevento, ha parlato delle prossime mosse sul calciomercato del club di B: "Penso che in caso di promozione in Serie A..." PER CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI!

Per le ultime notizie sul calciomercato in Italia---> clicca qui!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui