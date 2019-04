CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO GREMIO /Everton sempre più obiettivo del Milan. Il club rossonero guarda con attenzione ai talenti verdeoro e sogna di portare a Milano il nuovo Paqueta. E il nome in cima alla lista di Leonardo è da tempo quello dell'ala mancina in forza al Gremio. 'Cebolinha', come è soprannominato in Sudamerica, piace però molto anche alla Roma, oltre che ad altri club europei tra cui il Manchester City.

Sembra però che il Milan voglia accelerare la trattativa per il funambolico esterno offensivo verdeoro. Come riporta 'Fox Sports Brasil', Leonardo sarebbe volato in Brasile, destinazione Porto Alegre, per incontrare la dirigenza del Gremio. Una mossa importante, che avrebbe l'obiettivo di concludere l'affare e permettere al Milan di assicurarsi uno dei più interessanti talenti brasiliani. Anche l'esperto di mercato brasiliano Anderson Marques ha confermato l'interesse per Everton, ma ha sottolineato come la trattativa non sia facile. Il giocatore ha infatti una clausola di 80 milioni di euro: i rossoneri puntano chiaramente ad abbassare il prezzo.

