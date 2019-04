ROMA INFORTUNIO SANTON RANIERI SAMPDORIA INTER/ Claudio Ranieri e la Roma perdono un pezzo in difesa.

Davide, terzino destro arrivato nella scorsa estate di calciomercato , ha subito un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra che lo costringerà ai box per circa un mese. Per le ultime notizie sugli infortunati in Serie A---> clicca qui!

L'ex difensore di Inter e Newcastle salterà la trasferta di Marassi contro la Sampdoria e, salvo sorprese, anche il match di San Siro contro i nerazzurri in programma il 20 aprile.

