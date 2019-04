JUVNTUS SISSOKO PSG / Momo Sissoko rimpiange di aver lasciato la Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista - confessatosi a 'Le Parisien' - ammette che fu uno sbaglio trasferirsi al: "Se potessi cambiare qualcosa non firmerei per PSG. Ho creduto nel progetto del club franc e non mi rendevo conto abbastanza della Juve in quel momento... Non avrei dovuto lasciare Torino".