RAZZISMO ROSE / E' stato uno dei giocatori vittima del comportamento razzista dei tifosi durante la gara tra l'Inghilterra e il Montenegro ma ora Danny Rose, terzino del Tottenham, dice basta e lancia il suo allarme: "Ho altri 5-6 anni da calciatore e non vedo l'ora che finiscano.

Ne ho abbastanza: quando ad una Federazione viene inflitta una multa pari a quello che spendo per una serata fuori a Londra, cosa ci si può aspettare. Nel calcio c'è troppa politica". Rose ha poi continuato rimarcando il suo ragionamento: "E' triste vedere il mio allenatore essere squalificato per due giornate per essere andato a muso duro contro l'arbitro mentre un Paese è punito con una multa piccola per essere razzista. E' una farsa ma il calcio oggi è questo. Finchè non ci saranno punizioni severe, non possiamo aspettarci altro".