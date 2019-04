CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI HIGUAIN / Maurizio Sarri e il futuro di Gonzalo Higuain: dopo averlo fortemente voluto al Chelsea, ora il manager italiano è chiamato a difendere l'argentino, finito fuori dai titolari nell'ultimo match. Tra presente e futuro il tecnico ex Napoli in conferenza stampa di Higuain dice: "Deve migliorare sia dal punto di vista fisico che mentale.

Ci sarà utile nel finale di stagione. Non è facile giocare in Premier all'inizio, è stato complicato anche pernella prima stagione a Liverpool poi nella seconda ha fatto 24 gol. Voglio tenerlo? Certo, ma dipende dalla società, dipende dalla Juventus. Non è una situazione chiara al momento". Poi Sarri aggiunge: "Credo che abbia bisogno di tempo per migliorare ma anche che se sia assolutamente capace".