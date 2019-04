CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Il futuro di Rino Gattuso non può non essere al centro delle voci di mercato: il Milan rischia di finire fuori dalla Champions e questo ha rimesso in discussione una conferma che fino a qualche settimana fa sembrava certo.

Ad alimentare le voci anche alcune dichiarazioni dello stesso allenatore rossonero che alla vigilia della sfida contro lain conferenza stampa risponde così a chi gli chiede del suo futuro: "L'ho già detto, ho due anni ancora di contratto, io penso solo a quello che dobbiamo fare oggi. L'altro giorno non sono stato bravo a tenermi ed è venuto fuori un polverone. Il mio futuro è qua".