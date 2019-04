CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / E' stato a lungo sull'uscio, la sua avventura al Manchester United era data ai titoli di coda quando sulla panchina dei 'Red Devils' c'era Josè Mourinho: l'arrivo di Solskjaer ha cambiato le carte in tavola, mettendo nuovamente Paul Pogba al centro del progetto. Ora per il francese, nonostante qualche dichiarazione sul Real Madrid non proprio politically correct, non soltanto si parla di conferma ma si lavora anche al rinnovo.

Il club inglese vorrebbe, infatti, prolungare il contratto del centrocampista, da tempo nel mirino anche della: come riferisce il 'Mirror' la volontà della società è di estendere l'accordo ma occorrerà fare i conti con la richiesta monstre di Pogba. Il francese, infati, ha chiesto un ingaggio quasi raddopiatto rispetto a quello attuale: da 300mila a 500mila sterline a settimane per un totale che si avvicina ai trenta milioni di euro a stagione. Una richiesta motivata dal voler essere il calciatore più pagato del club e superare Sanchez, attualmente in testa a questa classifica con uno stipendio da oltre 20 milioni.