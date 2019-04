CALCIOMERCATO NAPOLI VERDI / Futuro già deciso per Simone Verdi: l'attaccante del Napoli ha le idee chiare su quello che accadrà la prossima stagione per lui.

Il primo anno in azzurro non è stato molto positivo, soprattutto a causa dei tanti stop per infortunio che gli hanno impedito di entrare in forma ma ora l'exviuole dimostrare di meritare la chance in una big: "Ho un contratto al Napoli che mi lega per cinque anni - le sue parole a 'Kiss Kiss Napoli' - e ho voglia di rimanere qui per dimostrare il mio valore. I giornali devono scrivere, ultimamente non avevo dimostrato moltoe forse hanno pensato che volessi andare via o perché non ho giocato molto, ma non è così. Per arrivare in Nazionale devo dimostrare qui a Napoli quanto valgo, poi magari arrivasse la chiamata di Mancini. La concorrenza è ampia. Per arrivare in Nazionale bisogna fare davvero bene, ma tutto passa da quello che farò con questa maglia".