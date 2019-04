p>CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Nel corso dell'intervista ai microfoni di Calciomercato.it, il giornalista di AS Manu Sainz ha svelato anche qualche retroscena su Joao Felix, talento del Benfica nel mirino della Juventus e di varie big europee.

Nei mesi scorsi parlammo di Joao Felix: c’è qualche novità in orbita Juve?



"Mi dicono che la Juventus sia stato il primo club a interessarsi seriamente al calciatore, che i bianconeri addirittura avrebbero fatto sapere al Benfica la volontà di pagare la clausola rescissoria di 120 milioni la quale, a proposito, potrebbe salire a 200: i portoghesi ci stanno lavorando. Negli ultimi giorni ci hanno confermato che anche i due club di Manchester sono sulle tracce del ragazzo, che è un’autentica sorpresa. Anche lui si è infortunato in Nazionale, come Cristiano non ha potuto giocare la seconda gara. È una delle rivelazioni del calcio europeo, ha un futuro straordinario: è un grande calciatore, un ottimo attaccante con grande intelligenza. Vedremo come si sviluppa il mercato, ma in questo momento Juventus, City e United sono le squadre che si sono mosse seriamente per lui".

