CALCIOMERCATO REAL MADRID ZIDANE HAZARD / Da diverso tempo ormai si parla di un possibile trasferimento di Eden Hazard al Real Madrid. Il ritorno in panchina di Zinedine Zidane sembra aver addirittura aumentato le chance di vedere il fenomeno del Chelsea al Bernabeu la prossima stagione.

Lo stesso allenatore dei 'blancos' ha detto la sua su Hazard alla vigilia della sfida di campionato contro l'Eibar: "L’ho sempre apprezzato, lo conosco personalmente ed è un giocatore fantastico, ma anche su di lui non mi esprimo. Vedremo al termine della stagione”. Zidane non si sbilancia troppo sulle prossime mosse ma quantomeno ammette la sua evidente stima per l'ex Lille che sembra sempre più l'obiettivo numero uno per la prossima estate madrilena. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI