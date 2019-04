CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI BARTOMEU / Ancora una stagione da sogno per Lionel Messi che sta dominando in lungo e in largo in Liga come in Europa. A quasi 32 anni la 'Pulce' è ancora fondamentale nello scacchere tattico blaugrana come dimostrato dagli ultimi impressionanti numeri. Lo sa bene anche il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, che in un'intervista a 'Espn' ha ammesso che il suo desiderio è che l’argentino rimanga legato al club per sempre: "Vogliamo che abbia una carriera davvero lunga, così potremo continuare a divertirci.

Lionel è riuscito a superare ogni confine, tutti lo ammirano ed è applaudito anche dai tifosi avversari. Vorremmo rinnovare il suo contratto, questa è l’idea, è ancora giovane. Ha ancora due anni di accordo e va sempre migliorando. Ha ancora tempo davanti a lui e nei prossimi mesi ci siederemo con lui in modo che possa trascorrere ancora tanti anni al Barcellona. Messi è uomo da un solo club, il suo rapporto col Barcellona sarà eterno. Io faccio sempre l’esempio di, che è rimasto al Santos. Vogliamo che Messi resti sempre al Barça, come giocatore e anche dopo".