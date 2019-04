SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO MILAN CONTE GATTUSO / Futuro al Milan sempre più in bilico per Rino Gattuso. Il rapporto tra l'allenatore e Leonardo potrebbe spingere la dirigenza a cambiare guida tecnica in vista delle prossime stagioni.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it riguardo all'eventuale post Gattuso, gli utenti, con il 42% delle preferenze, hanno indicato in Antonioil suo sostituto ideale. L'ex Juventus e Chelsea è stato preferito a Maurizio(28%), Gian Piero(18%) e Simone(12%).