CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI KEAN / Domani la Juventus tornerà in campo all'Allianz Stadium contro il Milan nell'anticipo della 31/a giornata di Serie A.

Oggi in conferenza stampa ha parlato Massimilianosoffermandosi anche sulla crescita e sul futuro del giovane Moise: "È un giocatore che corre verso la porta, può giocare concosì come con. Sono molto contento di ciò che sta facendo. L'importante è che lui, l'ho ripetuto fino alla noia, acquisisca un equilibrio importante che gli permetta di rimanere dieci anni alla Juventus. Non bastano due partite. Bisogna rimanere con i piedi per terra. Un discorso che vale per tutti i giocatori della rosa. Dipende tutto da lui". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI