CALCIOMERCATO INTER PARTENZE MIRANDA PERISIC ICARDI / Sembra finalmente essersi sgonfiato il caso Icardi dopo il gol e l'assist dell'argentino nell'ultimo turno di campionato contro il Genoa. Una vittoria pesantissimi in chave Champions con i nerazzurri che provano a staccare le dirette concorrenti. Proprio a tal proposito l'edizione odierna di 'Repubblica' mette in evidenza come a qualificazione europea acquisita in estate potrebbero essere in tanti a partire.

Tralasciando il caso Icardi che meriterebbe un discorso a parte, in difesa arriverà, rimarranno De Vrij, Srkiniar, Asamoah e D'Ambrosio mentreè destinato a salutare. In mediana dovrebbero partire Joao, con il croato in particolare nel mirino di Manchester United e Atletico Madrid. Va inoltre definita anche la situazione di Antonio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI