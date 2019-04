JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri si racconta al 'Corriere della Sera'. L'allenatore della Juventus ha anticipato alcuni temi del suo libro "È molto semplice", in uscita il 9 aprile, in cui esprime la propria idea di calcio: "Oggi si rende complicato ciò che è semplice. La semplicità è la cosa più complicata, ma si sta andando verso una direzione non corretta, perché complicare le cose rende ancora più difficile il lavoro. Spero che sia d'aiuto, che serva a qualcuno, non solo nel calcio, ma anche a livello manageriale.

Che sia di ispirazione". Per tutte le notizie di mercato e non solo CLICCA QUI ! Nel libro il tecnico esalta i concetti di squadra cinica e di allenatore aziendalista: "Perché per altri sono quasi degli insulti? Perché hanno modi di vedere diversi dal mio. Un allenatore aziendalista è un allenatore che porta risultati. Io mi reputo un manager dell'azienda Juventus, che alla fine dell'anno deve portare a casa il risultato, non solo a livello sportivo, ma anche a livello di crescita dei giocatori. Risultati che incidono alla fine anche sul bilancio della società".

"I moduli non servono a niente. Contano i giocatori buoni", scrive Allegri nel suo libro: "L'allenatore deve dare un'organizzazione di gioco e avere la lucidità di capire fino a dove possono arrivare i giocatori che ha a disposizione. Quelli che possono arrivare a 7 e devono dare 7, quelli che possono arrivare a 10 devono dare 10. L’importante è che l'allenatore conosca le qualità e il punto fino a dove può arrivare il giocatore che ha davanti. Non possono tutti fare le stesse cose, questa è una legge di vita".

