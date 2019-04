JUVENTUS-MILAN CONFERENZA STAMPA ALLEGRI RONALDO KEAN RAZZISMO CHAMPIONS - Dopo la vittoria contro il Cagliari nel turno infrasettimanale, domani torna in campo, alle 18 all'Allianz Stadium, la Juventus. Ospite dei bianconeri il Milan di Gennaro Gattuso, impegnato nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it segue in diretta la conferenza stampa della vigilia dell'allenatore dei piemontesi, Massimiliano Allegri.

CRISTIANO RONALDO - "Sta meglio, a cinque giorni dall'Ajax ci sono buoni segnali. Sta facendo di tutto per esserci e noi speriamo che sia a disposizione. Domani non sarà convocato"

NAPOLI - "Il Napoli non è un fuoco di paglia. L'anno scorso ha fatto 91 punti, mentre quest'anno avevo pronosticato che ne sarebbero bastati sugli 85/86, quelli a cui arriverà il Napoli. Quindi una media scudetto normale".

CRESCITA MILAN - "Il Milan è cresciuto molto, è in lotta per un posto in Champions e le sfide con loro sono sempre state molto equilibrate. Sarà un impegno stimolante che ci preparerà all'Ajax"

CASO KEAN - "Bisogna distinguere due cose.

Una è che il razzismo va sempre perseguito e combattuto e non è mai, ripeto mai, giustificabile, l'altra è il comportamento dei giocatori durante la partita, perché io non intendevo giustificare nulla. Ad esempio contro l'fece un colpo di tacco irrisorio e mi fece molto arrabbiare, perché è una mancanza di rispetto e gli avversari vanno rispettati. Quindi, il razzismo va condannato e i razzisti non dovrebbero proprio entrare negli stadi.si è espresso male al termine della partita, ma poi si è scusato. Il comportamento in campo di ogni singolo giocatore della Juventus deve essere corretto verso avversari e pubblico. Il razzismo va perseguito e combattuto, sempre"

PUNTO INFORTUNATI - "Dybala, Mandzukic e Spinazzola sono a disposizione. Khedira va valutata la condizione fisica, ma temevo peggio. Douglas Costa sarà a disposizione mercoledì, mentre Barzagli in una decina di giorni. Cuadrado se tutto procede a dovere sarà a disposizione sabato. Perin ha ancora problemi alla spalla e non ci sarà. Infine, Caceres sarà out tre settimane"

TURNOVER - "Chiellini molto probabilmente riposerà, poi devo valutare bene perché abbiamo una buona condizione fisica. Ci saranno dei cambi e tutti avranno spazio dalla panchina"

CALCI PIAZZATI - "È molto più semplice di ciò che sembra: abbiamo due giocatori che sanno calciare bene e ottimi saltatori. Fortunatamente abbiamo degli ottimi calcianti come Pjanic, Dybala e Bernardeschi, ogni tanto Cancelo e Douglas Costa".

