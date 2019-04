CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO ZANIOLO RANIERI - Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate alla fine del match contro la Fiorentina di Nicolò Zaniolo. Nonostante le varie rettifiche e dopo il positivo incontro di ieri col suo entourage, le voci sul futuro del 19enne talento della Roma non si placano.

A buttare acqua sul fuoco, però, ci pensa il tecnico dei giallorossi, Claudio: "Per quanto riguarda le dichiarazioni di Zaniolo a fine partita, ha detto più volte di voler restare a Roma - le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria - Il ragazzo ha un contratto fino al 2023, la società non ha intenzione di venderlo e lui non vuole andare via. Aspettiamo luglio e poi magari farà un altro anno di contratto, adesso le leggi non lo permettono. Siamo tranquilli, tutti hanno la stessa intenzione".