SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che sottolinea l'importanza dello strumento tecnologico introdotto l'anno scorso per provare a limitare gli errori in campo degli arbitri. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella trentesima giornata di campionato, ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nello scontro salvezza tra Frosinone e Parma, anzitutto, Manganiello convalida la rete inizialmente annullata di Barillà che non è in fuorigioco, poi attende 10 minuti per confermare il rigore per i ciociari: non c'è offside a inizio azione.

Serie A, 30esima giornata: risultati e classifica senza Var

Labatte la grazie ad un rigore che non aveva visto, anzi: inizialmente aveva ammonito per simulazione per il contatto con. Nel posticipo di ieri, infine, l'esordiente viene richiamato per annullare il gol di Giaccherini in: l'azione è viziata da un fallo di su Bourabia.

Milan-Udinese 1-1

Cagliari-Juventus 0-2

Empoli-Napoli 2-1

Frosinone-Parma 3-1

Genoa-Inter 0-4

Roma-Fiorentina 2-2

Spal-Lazio 0-0

Torino-Sampdoria 2-1

Sassuolo-Chievo 4-1

Atalanta-Bologna 4-1

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 81, Napoli 63, Inter 56, Milan 52, Atalanta 51, Lazio* 48, Roma 48, Torino 48, Sampdoria 45, Fiorentina 39, Sassuolo 35, Parma 33, Genoa 33, Cagliari 33, Spal 32, Udinese* 29, Empoli 28, Bologna 27, Frosinone 20, Chievo 11.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 83, Napoli 63, Inter 53, Torino 49, Milan 49, Atalanta 48, Lazio* 47, Sampdoria 45, Roma 41, Fiorentina 39, Cagliari 37, Sassuolo 37, Spal 34, Genoa 33, Parma 32, Empoli 33, Udinese* 29, Bologna 25, Frosinone 23, Chievo 14.

*Una partita in meno

