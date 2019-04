CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO POCHETTINO / Il prossimo periodo sarà decisivo per quanto riguarda il futuro di Gattuso. Il destino dell'allenatore del Milan è legato a una serie di situazioni: molto dipenderà inevitabilmente dai risultati che il club raggiungerà sul campo. Da non sottovalutare inoltre sarà la volontà dello stesso tecnico, che dovrà decidere se continuare o meno con i rossoneri.

In caso di addio anticipato (il suo contratto scadrà nel 2021), l'AD del Milanavrebbe già messo nel proprio mirino il sostituto ideale per la panchina, confermando quanto anticipato da Calciomercato.it . Si tratta di Mauricio Pochettino, attuale allenatore del Tottenham . L'ex calciatore argentino, secondo il 'Corriere dello Sport', sarebbe in vantaggio su, altro nome sulla lista, poiché apprezzato anche dalla proprietà. L'ostacolo per un approdo in panchina del tecnico degli inglese risiederebbe nell'ingaggio: per strappare un suo sì a cambiare aria servirebbero infatti almeno 12 milioni di euro a stagione.

