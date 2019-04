CESSIONE SAMPDORIA DINAN KNASTER FERRERO / La Sampdoria si appresta a cambiare proprietà.

Secondo quanto riportato dalle pagine del 'Corriere dello Sport', i due investitori, Alexe Jamie, avrebbero preparato un assegno del valore di 85 milioni di euro, alzando di fatto l'offerta per il presidente dei liguri. Quest'ultimo ora dovrà valutare la situazione e dare una risposta ai possibili acquirenti. La voglia da parte degli investitori sarebbe quella di chiudere alla svelta (entro la metà di aprile) per programmare per tempo la prossima stagione.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui