CALCIOMERCATO JUVENTUS AGENTE LUKAKU PASTORELLO SERIE A - "Gli piace l'Italia, da bambino ha seguito molto il campionato di Serie A": parole e musica di Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, a 'Sky Sports News'. Il centravanti del Manchester United è stato accostato alla Juventus, ma non solo, nelle scorse settimane e, adesso, ecco l'apertura del procuratore del 25enne bomber belga. "Al momento, è concentrato sulla conclusione della stagione col suo club - continua Pastorello - Del futuro se ne parlerà alla fine, è al suo secondo anno qui e ha ancora altri tre anni di contratto. Romelu ama conoscere culture diverse, un calcio diverso. Premier League è il miglior campionato. Ma anni fa l'Italia era al top ed era un sogno per i calciatori più giovani. E, naturalmente, squadre come Real Madrid e Barcellona attraggono qualsiasi campione e un giorno potrebbe giocare nella Liga. Così come in Bundesliga, che è un ottimo campionato". Discorso sul futuro, sì, rimandato, ma le parole di Pastorello sono chiare.

