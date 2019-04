CALCIOMERCATO ROMA SAMPDORIA DEFREL / Gregoire Defrel sta disputando un'ottima stagione con la maglia della Sampdoria. L'attaccante francese è arrivato in estate in prestito dalla Roma con un diritto di riscatto di 18,5 milioni in favore del club doriano. Dopo un avvio di campionato straripante il classe '91 tornato a segnare contro Sassuolo e Milan, offrendo al contempo ottime prestazioni. Ai microfoni del 'Corriere dello Sport', l'ex Cesena ha parlato del suo futuro: "Non ci penso: ora conta solo il finale di stagione.

Qui sto bene e mi trovo in sintonia con. Se riusciremo ad arrivare in Europa ci sarà entusiasmo e chissà che succederà. Il mio cartellino appartiene a un top club: quando ho firmato con la Roma sono stato molto contento. Voglio concludere quest'anno nel migliore dei modi. Non posso escludere che non potrei tornare nella Capitale. Con la Samp faremo il punto una volta conclusasi la stagione. Al momento sono sereno e concentrato. Se a Roma non ho fatto bene la colpa è stata anche mia: non mi sono fatto trovare pronto".

