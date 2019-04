Calciomercato Roma, incontro con Zaniolo: le ultime

CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO ZANIOLO / Passi avanti per il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma. Ieri c'è stato un primo incontro positivo tra il suo agente e la dirigenza giallorossa, ottimista circa la sua firma fino al 2024 e la permanenza: la volontà di tutti, infatti, è quella di proseguire il rapporto professionale.

Ad oggi, nonostante le indiscrezioni, non esiste alcuna trattativa di cessione: per far cambiare idea alla dirigenza, servirebbe un'offerta almeno tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Come già spiegato da Calciomercato.it per la Roma Zaniolo e Pellegrini sono gli unici punti fermi , mentre resta in bilico il futuro di altri elementi pregiati. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta quindi valutando i protagonisti del progetto futuro: restando nel reparto offensivo, così come Zaniolo, anche El Shaarawy si trova bene nella Capitale, ma ai fini del prossimo mercato (in entrata e in uscita) saranno decisivi anche i nomi del futuro direttore sportivo e del prossimo allenatore.

