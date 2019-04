CALCIOMERCATO MANDZUKIC JUVENTUS CINA / Ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Mandzukic con la Juventus fino al 2021. L'attaccante croato proseguirà quindi la sua carriera con la maglia della Vecchia Signora, dopo esservi approdato nel luglio del 2015.

Il 'Corriere dello Sport' in edicola quest'oggi racconta di diverse offerte ultramilionarie provenienti dallaper il giocatore in questi ultimi tempi. Mandzukic, dopo aver rispedito le avances in Oriente, ha preferito continuare il suo matrimonio con il club torinese, facendo della situazione una questione non di soldi bensì di obiettivi.

