SAMPDORIA-ROMA DIRETTA CONFERENZA STAMPA RANIERI DZEKO ZANIOLO CHAMPIONS - È già tempo di tornare in campo per la Roma, dopo il pareggio interno per 2-2 nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina. Per la trentunesima giornata di campionato, i giallorossi fanno visita alla Sampdoria, una sfida importante in chiave europea per entrambe le squadre. Calciomercato.it ha seguito in diretta le parole dell'allenatore dei capitolini, Claudio Ranieri, in conferenza stampa.

"Santon dovrà fare un esame oggi e ho paura che sia qualcosa di importante. Per Perotti nulla di grave, però non è disponibile per domani. Lo riavrò per la prossima partita. El Shaarawy è recuperato, mentre Pastore sta lavorando per trovare la migliore condizione fisica. Florenzi tornerà in gruppo la prossima settimana. Capisco che il punto conquistato contro la Fiorentina possa sembrare non sufficiente, ma la prestazione è migliorata nel secondo tempo. I ragazzi fisicamente stanno bene, la testa a volte è decisiva. Stanno facendo un grosso lavoro mentale, sono molto contento di questo. De Rossi non ha i novanta minuti a disposizione, voleva esserci anche nel turno precedente. Non molla mai e ci darà una grossa mano. Under sta lavorando molto bene, anche lui non ha i novanta minuti.

Per cui, valuterò tra stasera e domattina gli undici da mandare in campo".

MIRANTE E DZEKO - "Mirante ha fatto bene, per cui penso di confermarlo. Sono sempre molto restio a cambiare, perché la psicologia di un portiere è particolare. Ho dato un po' di riposo a Olsen, ma ha tutta la mia considerazione. Ho fatto un errore contro la Fiorentina, dovevo togliere Perotti. Di Kluivert sono molto contento, è giovane. Se analizziamo la sua prova, è stato l'uomo che ci ha permesso di fare due gol e credo sia una cosa importante per un ragazzo come lui. Lui e Under, così come tutti gli altri, mi saranno molto utili da qui alla fine del campionato. La partita con la Fiorentina ha dato una buona iniezione di fiducia alla squadra, adesso voglio conferme contro la Sampdoria. Dzeko si è mosso bene, con volontà e determinazione. Non ha fatto gol e per un bomber è importantissimo, ma nella vita di ogni goleador c'è un anno 'nì'. Ma della sua prestazione sono contento, mi auguro possa star bene e che ci possa dare una grossa mano. Stimo molto Giampaolo, tutte le sue squadre giocano un ottimo calcio. Dovremo essere attenti e lucidi. Pellegrini sta bene, ma anche lui non ha i novanta minuti. Valuterò se farlo partire dall'inizio o meno. Quando entra, cambia la partita. È un altro pezzo importante della Roma. Fazio ha fatto un secondo tempo sontuoso, ho rivisto il Fazio dei bei tempi. Juan Jesus, ogni volta che l'ho chiamato in causa, ha risposto sempre molto bene. Marcano è un giocatore molto intelligente. Sono tutti e tre calciatori che si sposano bene con Manolas".

