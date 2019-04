CALCIOMERCATO LAZIO SPAL LAZZARI FARES MURGIA / La Lazio si sta guardando intorno per cercare di rafforzarsi in vista della prossima stagione. Gli occhi del club capitolino sarebbero caduti in casa della Spal. Secondo il 'Corriere dello Sport', due elementi che piacciono della formazione di Semplici sono Fares e Lazzari.

I biancocelesti avrebbero una pista preferenziale sulle trattative, visti i buoni rapporti tra i presidenti delle due squadre in questione. Rispetto al franco algerino, Lazzari è il profilo che piace di più. Il presidente spallino non intende abbassare le pretese, continuando a chiedere 20 milioni di euro. Una possibilità per Lotito per abbassare il prezzo dell'esterno passa nel destino di. Il classe '96 è arrivato a Ferrara in prestito dal club biancoceleste e potrebbe essere sacrificato.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui