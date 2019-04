CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ATALANTA ZAPATA MANCINI / Gol, spettacolo e vittorie. L'Atalanta di Gasperini è una macchina quasi perfetta, una sorpresa di anno in anno, come dimostra l'attuale quinto posto in classifica, a un solo punto dal sogno Champions League, e la presenza tra le semifinaliste di Coppa Italia. Ieri, nel match che ha chiuso la 30a giornata di Serie A, i bergamaschi hanno liquidato il Bologna con un netto 4 a 1, frutto di una doppietta di Ilicic, un gol di Zapata e uno di Hateboer. La prestazione non è passata inosservata agli occhi degli addetti ai lavori, tra i quali quelli di Paratici, presente allo stadio.

Calciomercato Juventus, sfida all'Inter per i campioni dell'Atalanta

La Juventus , quindi, mantiene i suoi fari sui campioni di, finiti già da tempo anche nel mirino dell' clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato

Partendo dalla difesa, sempre attenta ai giovani prospetti italiani, la Juventus potrebbe fare un tentativo per Mancini, già seguito attentamente da Inter e Roma. Classe 1996, si tratta di uno dei migliori centrali difensivi della sua età, tra i fattori che hanno spinto la Nazionale maggiore a convocarlo. Inoltre, per il reparto offensivo, non è escluso un duello coi nerazzurri per Zapata, autore di 25 gol stagionali: l'attaccante è destinato a raggiungere una valutazione superiore ai 40 milioni di euro. Il d.s. Paratici, infine, potrebbe aver apprezzato anche la prestazione di Hateboer, Freuler e Barrow, accostati in passato proprio alla società milanese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui