CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN ICARDI CHIESA DYBALA / Momento cruciale per la stagione della Juventus, soprattutto sul versante europeo. Il campionato è ormai in cassaforte per la formazione di Massimiliano Allegri, a cui servono solamente due vittorie per certificare l'ottavo scudetto di fila dopo la vittoriosa trasferta di Cagliari. Match che ha visto ancora una volta protagonista Moise Kean, alla ribalta delle cronache bianconere nelle ultime settimane e protagonista anche con la maglia della Nazionale. Il futuro del 'Millennial' è ancora però tutto da definire, al contrario di MarioMandzukic che giovedì ha prolungato fino al 2021 il proprio matrimonio con la 'Vecchia Signora'. I campioni d'Italia nella prossima stagione ripartiranno quindi dal croato e da Cristiano Ronaldo, mentre regna incertezza per il resto dello scacchiere offensivo. Dal futuro di Dybala e Kean al possibile addio di Douglas Costa, fino alle mosse in entrata con Chiesa, Icardi e Isco nella lista di Paratici: ecco come potrebbe cambiare sul calciomercato il reparto d'attacco della Juventus.

Calciomercato Juventus, Kean imita Mandzukic: rinnovo in vista

Era nell'aria per il calciomercato Juventus il rinnovo di Mandzukic, per cui ormai si attendeva solo l'ufficialità per il nuovo accordo con la società bianconera. L'attaccante vice-campione del mondo ha allungato il proprio contratto di una stagione e andrà a percepire circa 5,5 milioni di euro, bonus esclusi. L'ex Atletico e Bayern è un pupillo di Allegri e, oltre ad essere un segnale per la possibile conferma in panchina del mister livornese, il suo prolungamento inciderà sulle mosse nel settore offensivo di Paratici e Nedved. Mandzukic potrebbe continuare a far da chioccia al baby Kean, con la dirigenza juventina che prossimamente incrocerà l'agente del giocatore Raiola per discutere del rinnovo e fare il punto della situazione.

Il 19enne talento è in scadenza nel 2020 e tutti i segnali portano ad un lieto fine tra le parti con il prolungamento per quattro stagioni a circa 2 milioni d'ingaggio all'anno. La Juventus e Allegri non hanno ceduto alle tante richieste a gennaio per il prestito di Kean, che dopo l'exploit delle ultime uscite potrebbe trovare sempre più spazio nelle rotazioni del tecnico toscano e ritagliarsi un ruolo di primo piano già a partire dalla prossima stagione.

Juventus, Icardi più lontano. Isco-Coutinho con l'addio di Dybala

Garanzie che andrebbero incontro alla richieste di Raiola, con il suo assistito che continua comunque ad avere diversi estimatori in Italia (su tutte) ed estero (soprattutto).

La possibile permanenza di Kean dopo la conferma di Mandzukic escluderebbe la ricerca sul calciomercato di un nuovo centravanti, vista anche la presenza in rosa di Cristiano Ronaldo. Difficilmente infatti la dirigenza della Continassa darebbe la caccia ad un altro numero nove, accantonando in questo modo la pista Icardi. Il centravanti argentino - malgrado la tregua con l'Inter e il ritorno in campo - può salutare Milano in estate, ma un suo eventuale approdo sotto la Mole è ovviamente legato ad un futuro lontano da Torino di Kean. Anche un ipotetico scambio con il connazionale Dybala diventerebbe uno scenario poco praticabile, con la Juve che in caso di cessione della 'Joya' darebbe l'assalto sul mercato ad un profilo similare alle caratteristiche del numero dieci. Ed in questo senso un nome che continua ad intrigare Paratici è sicuramente quello di Isco, in uscita dal Real Madrid e per cui c'è anche la suggestione Napoli. Da non scartare un possibile affondo per Coutinho in caso di rottura del brasiliano con il Barcellona, mentre rimane improbabile un'offensiva per Salah viste le faraoniche richieste (oltre 250 milioni) del Liverpool.

Calciomercato Juventus, sacrificio Douglas Costa: Chiesa il prescelto

Più che una partenza di Dybala, ad oggi l'addio più probabile nel reparto d'attacco sembrerebbe quello di Douglas Costa. Il nazionale verdeoro non è riuscito a bissare il rendimento della scorsa stagione, quando si era distinto come uno dei principali artefici delle cavalcata tricolore della squadra di Allegri. Tra infortuni e comportamenti sopra le righe, l'ex Bayern Monaco è stato per lungo tempo lontano dai campi di gioco e questa estate potrebbe essere sacrificato da Paratici per finanziare il colpo Chiesa, oggetto dei desideri del capo area sport bianconero per la prossima campagna acquisti. La Juventus ha fissato a 50-55 milioni di euro il prezzo di Douglas Costa, che fa gola alle big di Premier League ed in particolare alle due società di Manchester. L'assegno ricavato dalla cessione del 'Flash' brasiliano sarebbe poi reinvestito dai campioni d'Italia per il gioiello della Fiorentina: il prescelto di Paratici per rinnovare e dare un ulteriore cambio di passo allo scacchiere offensivo della 'Vecchia Signora'.

