CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Mercoledì scorso Icardi è tornato a guidare l'attacco nerazzurro nella sfida contro il Genoa, siglando un gol e un assist. Nonostante la bella prestazione offerta, il futuro di Maurito sembrerebbe ormai essere destinato a lasciare Milano, viste le problematiche di questi ultimi mesi.

Secondo quanto affermato dal 'Corriere dello Sport', la vicenda relativa all'argentino potrebbe concludersi in due modi.



Il calciatore verrà messo sul mercato in estate ma l'Inter non vorrebbe svenderlo, forte di una clausola da 110 milioni presente sul suo contratto: in tal caso si cercherà di ottenere il massimo da una sua cessione, che potrebbe comprendere anche una buona contropartita tecnica. Tra i possibili eredi per sostituire l'argentino ci sarebbe anche Edin Dzeko, in uscita dalla Roma. Nel secondo caso, è possibile che l'argentino possa tornare a parlare di rinnovo con il club qualora arrivasse un tecnico che ne esigesse la riconferma in squadra. Quest'ultima opzione appare piuttosto difficile: Marotta infatti avrebbe già allertato Conte, in pole per il post Spalletti, sui comportamenti del bomber. Il tecnico, da parte sua, avrebbe dato il via libera a una sua cessione in estate.

