Calciomercato, tensione Milan: spunta il retroscena su Gattuso e Leonardo

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO LEONARDO / Momento cruciale per la stagione del Milan. La sconfitta nel derby ha frenato la rincorsa dei rossoneri alla zona Champions League, messa in grave pericolo dal pareggio con l'Udinese e dalla vittoria di ieri dell'Atalanta, ora distante un solo punto.

Intanto, riporta 'Tuttosport', dopo lo sfogo prima della trasferta a 'Marassi' ci sarebbe stato un chiarimento tra Gattuso e Leonardo voluto da Elliott, ma l'armonia non sarebbe stata ritrovata del tutto. Ieri i dirigenti non erano a Milanello, dove invece saranno oggi per la rifinitura pre Juventus. Intanto, per la prossima stagione, già da tempo il Milan vaglia il possibile dopo Gattuso: l'ipotesi Conte è resa difficile dalla concorrenza dell'Inter, ma restano in piedi le piste che portano a Sarri, Wenger, Simone Inzaghi e De Zerbi.

