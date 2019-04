Calciomercato Juventus, colpo Zaniolo: l'annuncio del padre!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA INTER ZANIOLO / Il predestinato Zaniolo al centro del mercato. Tra gol (sei), assist (due) e belle giocate, il centrocampista offensivo della Roma ha catturato le attenzioni delle migliori società italiane (Juventus su tutte) ed europee (Real Madrid tra le altre). Alle prese con una stagione difficile, i giallorossi proveranno a blindare il loro gioiello col rinnovo, ma un eventuale mancato approdo alla prossima edizione della Champions League (ipotesi ad oggi molto probabile) aprirebbe maggiori spiragli per l'addio in estate. L'intenzione di Zaniolo è quella di restare nella Roma: ieri, del resto, i giallorossi sono usciti ottimisti dall'incontro avuto con il suo agente. Intanto, il padre Igor ha svelato alcuni retroscena sul futuro di suo figlo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Roma, papà Zaniolo: "Niente preclusioni a Juventus e Inter"

Sono tanti i procuratori che stanno affollando il bar di famiglia, come ammette Igor Zaniolo: "Paratici nel bar? Lui no, però c’è un via vai continuo di procuratori.

Fa parte del gioco, come sarà normale che in estate, nonostante il rinnovo con la Roma, mio figlio verrà accostato a tante squadre - le sue parole a 'Tuttosport' - Ambizioni? Mi piacerebbe diventasse un campione. E non mi dispiacerebbe vederlo giocare con i migliori, cioè con uno tra. Ma soprattutto, che sia Roma o, sperò che nei prossimi anni cominci a vincere dei trofei. Rinnovo? Esatto. Alla Roma Nicolò sta bene, è in un grande club ed è grato alla società e ai compagni: soprattutto i più adulti, da, lo stanno aiutando molto a crescere. Tifava Juve? Era simpatizzante bianconero, ma faceva il tifo per, il suo idolo. Lo scoprì il padre di Bernardeschi? Verissimo. Abbiamo tuttora un ottimo rapporto con i Bernardeschi".

SENZA CHAMPIONS - "Innanzitutto speriamo centrino l’Europa che conta - prosegue Igor Zaniolo - Anche senza, non è detto che il sacrificato sia mio figlio, penso che su di lui il club voglia puntare. In caso contrario, cioè se la società dovesse indicare noi come partenti, valuteremo le proposte. Viste le cifre che circolano, non credo che le squadre sarebbero molte. In Italia penso solo Juventus e Inter. Non abbiamo preclusioni. Nel caso saranno discorsi tra società. Vedremo in estate: adesso le priorità di Nicolò sono la Champions e poi l’Europeo Under 21".

