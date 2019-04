MANCHESTER CITY GUARDIOLA RODRIGO / Gli occhi di Pep Guardiola su Rodrigo. Il manager del Manchester City è un estimatore del giovane mediano spagnolo, che tanto bene sta facendo in questa stagione con la maglia dell'Atletico Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un giocatore simile per caratteristiche a Busquets e che Guardiola - come riporta 'Onda Cero' - vorrebbe portare la prossima estate nella rosa dei campioni d'Inghilterra. La clausola rescissoria dell'ex Villarreal, che ammonta a 70 milioni di euro, non sarebbe un ostacolo per i 'Citizens'.