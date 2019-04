ATALANTA BOLOGNA MIHAJLOVIC / Sinisa Mihajlovic non è ovviamente soddisfatto del risultato ma nonostante il 4-1 non butta via la prestazione del suo Bologna contro l'Atalanta: "Non siamo entrati bene in campo, siamo stati pure sfortunati visto che con i primi due tiri hanno fatto due gol - afferma ai microfoni di 'Sky Sport' - Loro in questo momento sono più forti di noi e abbiamo perso, non scordiamoci quello che di buono che abbiamo fatto. E' solo una partita, ci siamo presi il rischio di fare giocare chi lo aveva fatto poco o niente.

Io ho fiducia su tutti, tutti hanno dato il massimo. Non ho nulla da rimproverare se non i primi 15 minuti. Con una squadra così sarebbe stata dura per tutti. L'importante è che non abbiamo sbracato, è soltanto una sconfitta, ora testa a lunedì.

DIFFIDATI - "Non ho dato alcun segnale che la partita fosse persa in partenza, io ho un gruppo meraviglioso. Abbiamo 4-5 giocatori che per età non possono giocare 3 partita in una settimana e poi c'erano i diffidati... I ragazzi hanno fatto la prestazione ma poi siamo stati anche sfortunati..."

