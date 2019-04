ATALANTA BOLOLOGNA CALCIOMERCATO ILICIC / Josip Ilicic incanta nel match contro il Bologna. Doppietta per il fantasista dell'Atalanta, che a fine partita ha dichiarato: "E' il periodo migliore della mia carriera, però sto bene fisicamente e ho ancora tanto da giocare. Devo sfruttare questo momento - le parole dello sloveno a 'Sky Sport' - La Champions? E' ancora tutto in ballo, c'è anche la Coppa Italia.

Dobbiamo sfruttare ogni occasione perché siamo una squadra forte. Non so scegliere tra Champions e Coppa Italia per adesso. L'è una grande squadra, con tanti campioni in rosa. Noi dobbiamo continuare così, anche se dobbiamo migliorare in difesa visto che prendiamo un gol a partita. La doppietta? Più bello il primo gol, anche se il secondo era più difficile. Se potevo fare di più nella mia carriera? Sì, ci penso pure io. Ho fatto anche degli errori. Non sono però vecchio: vediamo cosa succede in futuro…".