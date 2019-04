PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-BOLOGNA / L'Atalanta stende il Bologna nel primo quarto d'ora di gioco trascinata da un Ilicic supremo. Due gol e un assist per lo sloveno, oltre alla palma di migliore in campo per distacco. La squadra di Gasperini mette subito all'angolo quella di Mihajlovic, assolutamente incapace di reagire e di arginare gli straripanti attacchi portati avanti sull'out di destra dal duo Ilicic-Hateboer. Bene anche Freuler e de Roon a centrocampo, motorini indispensabili per garantire copertura e supporto alla manovra offensiva. L'unico neo della serata per i nerazzurri è il giallo di Zapata, comunque autore di un gol e di un'ottima prova, che gli impedirà di prendere parte alla delicata sfida in ottica Champions contro l'Inter.

ATALANTA

Gollini 5,5 - Una parata sul tentativo di Falcinelli nella ripresa, ma punito poco dopo dal perfetto calcio di punizione di Orsolini. Su cui però ha qualche colpa.

Mancini 6,5 - Sempre puntuale, preciso e tempestivo in ogni intervento. Impossibile superarlo per gli avversari.

Palomino 6 - Una sola volta in affanno sulla volata di Falcinelli, su cui però si oppone Gollini. Per il resto sempre attento.

Masiello 6 - Nessun problema nell'arginare i pochi attacchi ospiti dalle sue parti.

Hateboer 7 - Indemonitato sulla fascia destra. Realizza il tris bergamasco sfruttando al meglio un assist al bacio di Ilicic ed inserendosi come un treno all'interno dell'area di rigore rossoblù.

de Roon 6,5 - Presente e costante al limite dell'are ospite, nel tentativo di ribattere le corte respinte di una schiacciata difesa bolognese. Sfiora un gol da cineteca con una conclusione dalla linea di centrocampo.

Freuler 6,5 - Corre, recupera palla e riparte. E poi accorre a supporto della manovra offensiva portata avanti dagli attaccanti. Inesauribile e fondamentale per Gasperini. Dal 90' Pessina s.v.

Gosens 6 - Attacca meno gli spazi rispetto ad Hateboer dall'altro lato. Si fa comunque rispettare.

Gomez 6 - Strano ma vero, risulta quasi uno spettatore nella strabiliante partenza dell'Atalanta. Non ci mette mai lo zampino nelle azioni da gol, e questo è raro. Compie comunque buoni movimenti alle spalle dei due attaccanti. Dal 46' Pasalic 5,5 - Entrato poco in partita, anche perchè spesso si nasconde lavorando pochi palloni.

Ilicic 8 - Il suo inizio è mozzafiato: due gol e un assist in appena dieci minuti. Praticamente stende da solo il Bologna. E poi le marcature una più bella dell'altra. Quando è in forma può essere straripante. Come stasera. Dal 62' Barrow 6,5 - Pimpante sin dai primi minuti dal suo ingresso in campo. Prova a segnare ma senza fortuna e Gonzalez salva su di lui a Skorupski battuto.

Zapata 7 - Gioca molto per la squadra, ma non rinuncia a dettare i passaggi ai centrocampisti con i suoi movimenti. E uno di questi riesce a tramutarlo in oro, realizzando la rete del 4-0 dopo aver vinto un duello fisico con Gonzalez. Nella ripresa si rende ancora pericoloso, ma viene ammonito e quindi salterà lo scontro Champions con l'Inter.

All. Gasperini 7,5 - L'Atalanta comincia come deve e rifila quattro gol al Bologna in appena un quarto d'ora.

La sua squadra è uno spettacolo perchè attacca anche col supporto dei centrali di centrocampo, sempre pronti a raccogliere il pallone al limite dell'area avversaria.

BOLOGNA

Skorupski 5,5 - Serata da dimenticare per tutto il Bologna, compreso lui. Quattro gol incassati, non completamente esente da responsabilità.

Gonzalez 4,5 - Spostato da Zapata nel 4-0, in difficoltà perenne come tutto il reparto. Salva su Barrow il possibile quinto gol dei padroni di casa, poco prima di uscire. Ma il risultato è già acquisito da tempo per l'Atalanta. Dal 67' Paz 6 - Non sfigura, anche perchè i padroni di casa rallentano.

Calabresi 5 - In difficoltà anche lui, ma qualche rara chiusura in extremis gli riesce. Giusto il giallo rievuto per il fallo su Gosens nel finale.

Lyanco 4,5 - Ilicic è imprendibile e lui è troppo lento e macchinoso. Serata nera.

Nagy 5 - Male in fase d'impostazione, non respira mai a parte nel finale, quando l'Atalanta smette di giocare.

Pulgar 5 - I due centrali bergamaschi lo surclassano sul piano fisico e tecnico. Può solo rincorrere. Dall'82' Poli s.v.

Donsah 5 - Pressa a centrocampo ma non riesce a vincere quasi nessun duello.

Orsolini 6.5 - La sua magistrale punizione regala al Bologna il gol della bandiera. Combina poco altro, anche perchè la difesa nerazzurra è davvero insuperabile e i palloni giocabili sono pochissimi. Ma il piazzato che tira fuori dal cilindro è una perla.

Krejci 4,5 - Dalle sue parti Ilicic e Hateboer fanno tutto ciò che vogliono. Lui può solo guardarli senza fornire alcun tipo di protezione in fase difensiva.

Sansone 5 - Mai una progressione, mai pericoloso. I centrali dell'Atalanta gli chiudono tutti gli spazi. Dal 63' Valencia 5,5 - Le occasioni per farsi notare latitano, si vede solo in occasione del fallo su Hateboer che gli costa il giallo.

Falcinelli 5 - Ci prova una sola volta, ma Gollini gli dice di no deviando in corner. Non riesce ad allungare una squadra schiacciata sin dai primissimi minuti.

All. Mihajlovic 4,5 - Troppo turnover, specie alla luce degli altri risultati di giornata che non consentono al Bologna di tirare sospiri di sollievo in anticipo. La lotta per la salvezza è più dura che mai. La gara di Bergamo era sicuramente complicata, ma la sua squadra va letteralmente in tilt nel primo e decisivo quarto d'ora.

Arbitro: Rocchi 6 - Gara tranquilla, anche perchè risolta subito dall'Atalanta. Piccolo dubbio sul possibile secondo giallo a Gonzalez, che ferma un contropiede atalantino comunque distante dalla porta di Skorupski. Lui decide di non estrarlo.

TABELLINO

Atalanta-Bologna 4-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler (dal 90' Pessina), Gosens; Gomez (dal 46' Pasalic); Ilicic (dal 62' Barrow), Zapata. A disp.: Reca, Castagne, Djimsiti, Ibanez, Kulusevski, Piccoli, Rossi, Berisha. All.: Gasperini.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Gonzalez (dal 67' Paz), Calabresi, Lyanco; Nagy, Pulgar (dall'82' Poli), Donsah, Orsolini, Krejci; Sansone (dal 63' Valencia); Falcinelli. A disp.: Mbaye, Dijks, Danilo, Helander, Soriano, Dzemaili, Palacio, Santander, Da Costa. All.: Mihajlovic.

Marcatori: 3' e 5' Ilicic (A), 9' Hateboer (A), 15' Zapata (A), 54' Orsolini (B)

Arbitro: Gianluca Rocchi (Sez. di Firenze)

Ammoniti: 50' Gonzalez (B), Zapata (A), Valencia (B), Hateboer (A), Calabresi (B)

Espulsi:

