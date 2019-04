JUVENTUS PARATICI ORSOLINI HATEBOER / C'era anche Fabio Paratici questa sera a Bergamo per assistere al match tra Atalanta e Bologna, che ha visto la squadra di casa vincere con il risultato di 4-1.

Il capo area sport dellaha voluto osservare dal vivo la prestazione di Riccardo, attualmente in prestito con diritto di riscatto (fissato intorno ai 15 milioni) e controriscatto nelle fila del sodalizio felsineo. L'attaccante classe '97 ha anche messo a segno la rete con cui il Bologna ha accorciato le distanze nel secondo tempo. Ma non solo Orsolini: sul taccuino di Paratici potrebbe essere finito anche(autore del terzo gol nerazzurro), soprattutto qualora la Juve decidesse a fine stagione di privarsi disulla destra. Senza dimenticare infine il baby, entrato a gara in corso e già accostato ai campioni d'Italia nella scorsa stagione.