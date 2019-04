SASSUOLO CHIEVO DI CARLO / Chievo travolto in casa del Sassuolo e sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. Domenico Di Carlo non ha digerito però la direzione arbitrale e tuona: "Non esiste un arbitraggio del genere, non possiamo essere sempre penalizzati.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

C'è una salvezza da giocarsi anche per gli altri - le parole del tecnico clivense nel post-gara a 'Sky Sport' - Sono 4-5 partite che ci penalizzano: ci fanno perdere la testa e così facendo le partite. Se fosse una sola gara non starei qui a giustificare e a dare alibi ai miei giocatori. Ma chiedo rispetto: è impossibile annullare quel gol. Non ci sentiamo tutelati, così è difficile anche per noi".