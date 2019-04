FANTACALCIO SERIE A 31A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Serie Asenza sosta che prosegue con la 31esima giornata. Il turno si apre sabato alle ore 15.00 con Parma-Torino e prosegue con il big match tra la Juventuse il Milan. Alle 20.30 sarà la volta di Sampdoria-Roma. DomenicaInter-Atalanta e Lazio-Sassuolo,in programma alle 18.00, segneranno la corsa alla Champions League. In serata, invece, ci sarà Napoli-Genoa (ore 20.30) ma il turno si chiuderà il giorno dopo, lunedì, con Bologna-Chievo. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 31a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 31a giornata

Parma-Torino sabato ore 15

⚡Hot: Belotti è in formissima. Bene anche Barillà

⛔Not: Kucka è in calo

⚽Sorpresa: Primo acuto di Schiappacasse?

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Schiappacase, Sprocati.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Belotti.

Juventus-Milan sabato ore 18

⚡Hot: Bonucci a caccia del gol dell'ex. Bakayoko si esalta nelle grandi sfide

⛔Not: Calabria può soffrire

⚽Sorpresa: Emre Can troverà l'inserimento giusto?

Juventus (3-5-2): Szczensy; Rugani, Chiellini, Bonucci; De Sciglio, Emre Can, Bentancur, Matuidi, Sandro; Bernardeschi, Kean.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Bakayoko, Kessié; Suso, Piatek, Castillejo.

Sampdoria-Roma sabato ore 20.30

⚡Hot: Dzeko vs Quagliarella: sfida dei bomber. Tonelli ha una buona chance

⛔Not: Kolarov sta giocando decisamente sotto i suoi livelli

⚽Sorpresa: Defrel potrebbe trovare il più classico dei gol dell'ex

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Anderson, Tonelli, Murri; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Roma (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Zaniolo; Under, Dzeko, Perotti.

Fiorentina-Frosinone domenica ore 12.30

⚡Hot: Occhio a Veretout. Pinamonti sta sorprendendo

⛔Not: Meglio rinunciare a Brighenti

⚽Sorpresa: Altro bonus per Gerson dopo il super gol dell'Olimpico?

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victo Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel.

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Paganini, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano; Ciofani, Pinamonti.

Cagliari-SPAL domenica ore 15

⚡Hot: Pavoletti vuole tornare a far sognare i tifosi sardi.

Petagna sta dimostrando tutto il suo valore⛔Not: Se dovesse essere schierato, Costa non fa al caso vostro⚽Sorpresa: Pisacane è in buona forma, soprattutto nelle ultime due usciteCragno; Cacciatore, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Costa, Valoti, Missiroli, Schiattarella, Fares; Petagna, Antenucci.

Udinese-Empoli domenica ore 15.00

⚡Hot: Pussetto corre per due! sì a Lasagna e Caputo

⛔Not: Provedel continua a non convincerci

⚽Sorpresa: Bennacer: quanta qualità, ora servono i bonus!

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; ter Avest, Fofana, Mandragora, de Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

Empoli (5-3-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli, Antonelli; Traoré, Bennacer, Brighi; Farias, Caputo.

Inter-Atalanta domenica ore 18.00

⚡Hot: Icardi è tornato! Ilicic non è mai andato via!

⛔Not: Politano, tanta corsa e sacrificio ma di bonus ne arrivano pochi

⚽Sorpresa: Skriniar può tornare super senza Zapata e regalarvi anche bonus

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Vecino, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Masiello, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Barrow. Allenatore: Gasperini.



Lazio-Sassuolo domenica ore 18.00

⚡Hot: Correa è l'uomo in più! Boga può essere imprendibile! Sì all'ex Acerbi

⛔Not: Ferrari merita un turno di riposo, il rischio è tanto

⚽Sorpresa: Immobile è in calo, occhio al buon Caicedo, anche dalla panchina

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Filipe, Acerbi, Radu; Marusic, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Boga. Allenatore: De Zerbi

Napoli-Genoa domenica ore 20.30

⚡Hot: Tocca a Verdi portare i bonus pesanti! Koulibaly per riscattare il 5, Meret blindare la porta!

⛔Not: del Genoa se proprio dovete, schierate solo Kouame

⚽Sorpresa: da Younes a Ounas, le sorprese a Napoli sono sempre dietro l'angolo! Non avete paura a schierarli

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Verdi; Milik, Younes. Allenatore: Ancelotti.

Genoa (4-3-3): Radu; Pereira, Biraschi, Gunter, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé. Allenatore: Prandelli.

Bologna-Chievo lunedì ore 20.30

⚡Hot: Tris di esperienza: da Palacio i bonus salvezza! Sì a Danilo e Pellissier

⛔Not: Jaroszynski è a rischio malus!

⚽Sorpresa: Orsolini può continuare a stupire, fidatevi di lui!

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Pulgar, Dzemaili, Soriano; Sansone, Orsolini, Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Rossettini, Cesar, Barba; Depaoli, Dioussè, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio

