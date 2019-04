INTER GAGLIARDINI / E' stata certamente una serata fantastica per l'Inter, forse lo è stata ancora di più per Roberto Gagliardini: il centrocampista nerazzurro ha realizzato un'importantissima doppietta contro il Genoa che ha permesso a Luciano Spalletti di centrare una vittoria fondamentale. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

L'ex giocatore dell'Atalanta si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport': "Sono contento di aver segnato questi due gol. Segnare aiuta, dà fiducia, per un giocatore come me che non è solito farli, è sicuramente un motivo di orgoglio personale. Se poi portano la squadra a vincere le partite, tanto meglio.

Ormai da diverso tempo alla fine degli allenamenti mi fermo a calciare, a colpire di testa, insomma provo a far gol. Sicuramente ne ho beneficiato, inserirmi e arrivare da dietro è sempre stata una mia caratteristica”.

La vita fuori dal campo: “Sto vivendo dei mesi davvero particolari e pieni di emozioni, da quando con la mia compagna abbiamo scoperto di aspettare un bambino. Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo da scoprire, aspettiamo agosto quando nascerà il nostro piccolo e non vediamo l’ora”.

Il ritorno di Icardi: “Gli abbracci? Hanno dimostrato che noi tutti qui siamo professionisti, vogliamo il bene dell’Inter e Mauro è entrato in campo per fare questo. Da elogiare il comportamento di tutti: quando si entra in campo lasciamo da parte tutto il resto”.

Ora testa all'Atalanta: "E' la mia casa, dove sono cresciuto e ho imparato i valori che ho ora. La società a cui devo tutto”.

