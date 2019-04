NAPOLI ARSENAL INSIGNE / Ha saltato le gare con Roma ed Empoli (e prima quelle con Salisburgo e Udinese), ora Lorenzo Insigne punta con forza sulla sfida all'Arsenal: l'attaccante del Napoli è alle prese con il recupero dopo il problema muscolare che lo ha costretto al nuovo stop dopo quello che gli aveva già fatto saltare la Nazionale e le due gare precedenti la pausa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Le possibilità di rivederlo in campo già a partire da domenica sera contro ilsono elevata: Insigne quest'oggi ha lavorato da solo a Castevolturno per proseguire la tabella personalizzata che dovrà sì rimetterlo in campo ma anche farlo essere al top per la duplice sfida contro i Gunners. Per il numero 24 azzurro è possibile un rientro contro la squadra di, magari anche non da titolare: un ritorno soft per essere poi in forma per la gara di Europa League che rappresenta ora l'unico obiettivo per la formazione di Ancelotti.