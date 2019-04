CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Matthijs de Ligt è il simbolo dell'Ajax di Erik ten Hag, pronto a contendere il pass per le semifinali di Champions League alla Juventus di Max Allegri.

Il futuro però del centrale tiene con il fiato sospeso tutti i tifosi del club olandese. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il Barcellona e la Juventus da tempo sono sulle tracce del giocatore che però in un'intervista rilasciata a 'Veronica Inside' non ha voluto commentare le voci di mercato che lo vedrebbero lontano dall'Olanda: ''I giornali parlano di me da un po’ di tempo ma la verità è una: io sto ancora giocando con l’Ajax. Abbiamo vinto contro l'Emmen, siamo in finale di Coppa e ai quarti di finale in Champions League. Pensiamo a portare a casa questi tre trofei, non ha senso parlare adesso di mercato".

Nel finale di intervista però fa intendere ben altro: ''E poi quando andrò via, ci sono già dei buoni successori pronti a prendere il mio posto''.

