SASSUOLO CHIEVO VAR GIACCHERINI / Partenza sprint in Sassuolo-Chievo: dopo appena dieci minuti di gioco le emozioni sono state già tante con il gol di Demiral, un'occasione per parte, e il pareggio di Giaccherini annullato però con l'intervento del Var.

L'arbitro, al suo esordio in Serie A, ha prima convalidato la rete del centrocampista poi è stato richiamato a rivedere l'azione al monitor: contatto - giudicato falloso - tra Barba e Bourabia e gol annullato tra le proteste clivensi. Al 16' nuove proteste Chievo per un contatto in area del Sassuolo: in questo caso l'arbitro ha lasciato proseguire.