p>JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Massimilianopuò tirare un sospiro di sollievo: mentre si continua a sperare nel recupero di Cristiano Ronaldo in vista dell'andata contro l'Ajax, la Juventus potrà contare per questo rush finale di stagione su Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

L'esterno brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo numerosi problemi che hanno contraddistinto in maniera importante la stagione dell'ex giocatore del Bayern Monaco. Douglas Costa ha voluto festeggiare il rientro in campo con un post su 'Instagram': "Che bella sensazione essere tornati!"-

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui