CALCIOMERCATO MILAN BAILLY / Accostato al Milan nel mercato invernale, Eric Bailly sembrerebbe essere arrivato alla fine della sua avventura al Manchester United: anche con Solskjaer in anchina il difensore ivoriano non ha trovato molto spazio e con soltanto un altro anno di contratto attivo (scadenza 2020) un addio estivo è più che probabile.

A sorpresa tra le pretendenti dell'ex Villarreal ed Espanyol ci sarebbe anche il: secondo quanto riferisce 'The Sun', infatti, Zinedine Zidane avrebbe inserito il 24enne tra gli obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Le possibilità di vedere davvero Bailly in blanco non sono però elevate visto l'acquisto recente di Militao e la voglia del Real di non cedere